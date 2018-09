Vakantie Een fabelachtig uitzicht zoek je meestal niet onder de grond, maar in dit hotel gelden andere regels

Een terras met uitzicht op de jungle of een balkon dat uitkijkt over de zee, wanneer je een hotel wil boeken, zijn het vaak die zaken die voor een mooi uitzicht zorgen. Niet in het Chinese hotel ‘Shimao Wonderland Intercontinental’, want dat ligt bijna volledig ondergronds. Nochtans is het uitzicht er ook niet te versmaden. Het hotel werd namelijk gebouwd in een oude steengroeve en de kamers kijken dus ook uit op de wanden van die groeve en het ingesloten meer voor het hotel. Er werd bijna tien jaar aan gebouwd, maar in oktober zou het hotel de deuren moeten openen. Elke kamer krijgt een balkon met uitzicht op de aangelegde waterval, behalve natuurlijk de kamers op de twee laagst gelegen verdiepingen, want die zijn zelfs onder water gebouwd.