US OPEN. Madison Keys naar halve finales bij de vrouwen, Novak Djokovic verslaat ‘Federer killer’

De Amerikaanse Madison Keys (WTA 14) heeft zich woensdagavond (lokale tijd) geplaatst voor de halve finales van de US Open. Ze won van de Spaanse Carla Suarez Navarra (WTA 24) in twee sets: 6-4 en 6-3.

Keys (23) speelt in de halve finales tegen de jonge Japanse Naomi Osaka (WTA 19). In de andere halve finale staan Serena Williams, die op zoek is naar een 24ste Grand Slam, en de Letse Anastasija Sevastova (WTA 18).

Vorig jaar verloor Keys in de finale van haar landgenote Sloane Stephens.

Djokovic laatste halve finalist bij mannen

De voormalige nummer één van de wereld, Novak Djokovic (31), heeft zich als laatste weten te plaatsen voor de halve finales van de US Open. De Servische Wimbledon-winnaar versloeg de Australiër John Millman woensdagavond in New York met 6-3, 6-4 en 6-4.

Millman had in de achtste finales nog verrassend de Zwitser Roger Federer uitgeschakeld. Djokovic had ook nog enige moeite met Millman, omdat hij veel kansen onbenut liet, maar won toch na 2 uur en 49 minuten.

In de halve finales treft Djokovic de Japanner Kei Nishikori, die revanche nam voor de finale in 2014 en won van de winnaar van destijds, Marin Cilic. Nishikori had bijna 4 uur nodig om Cilic te verslaan. In de andere halve finale spelen de Spaanse titelverdediger Rafael Nadal en de Argentijn Juan Martin del Potro tegen elkaar.