Anonieme medewerker Witte Huis: “We dwarsbomen Trump”

Binnen de Amerikaanse regering bestaat er volgens een belangrijke regeringsmedewerker actieve weerstand tegen president Donald Trump. Zijn eigen administratie zou proberen “delen van zijn agenda te dwarsbomen”. Dat schrijft de medewerker in de krant The New York Times, die woensdag, tegen haar gewoontes in, een anonieme gastbijdrage publiceerde.

“Velen van wie door Trump zijn benoemd, hebben zich voorgenomen dat we doen wat we kunnen om onze democratische instellingen te beschermen, terwijl we de foute opwellingen verijdelen van meneer Trump.”

De auteur schrijft dat hij of zij en andere topfiguren binnen de Amerikaanse regering afgesproken hebben “de meest misplaatste impulsen van de president te dwarsbomen zolang hij aan de macht is”. “Ik maak ook deel uit van het verzet.”

“De kern van het probleem is de immoraliteit van de president”, schrijft hij of zij anoniem. “Iedereen die met hem samenwerkt, weet dat hij zich niet laat leiden door waarneembare principes om zijn beleid vorm te geven.”

De New York Times bericht dat de naam van de auteur bekend is. Zijn anonimiteit werd op zijn vraag gegarandeerd, omdat zijn job in gevaar is. “We geloven dat de anonieme publicatie van dit essay de enige mogelijkheid is om onze lezers een belangrijke visie over te brengen.” De auteur geeft aan dat hij of zij geen carrièreambtenaar is, maar door Trump politiek werd benoemd.

Trump reageerde dat het “laf” is om anoniem te getuigen. Zijn woordvoerster Sarah Sanders noemde de bijdrage “afschuwelijk, onverantwoordelijk en egoïstisch”. Ze eiste dat de New York Times zich zou verontschuldigen. De auteur ondergraaft volgens haar de verkozen president, in plaats van hem te ondersteunen, zie Sanders. “Deze lafaard moet het juiste doen en aftreden.”

Gelijkaardige sabotage beschreven in boek

Foto: AP

Ook het nieuwe boek van Bob Woodward, een van de journalisten achter het Watergate-schandaal, schetst een Witte Huis waarin topadviseurs van president Donald Trump hem voor onverstandige beslissingen behoeden en extreme maatregelen afzwakken.

Zo opent het boek ‘Angst’ met een scène uit het leven van voormalig economisch topadviseur Gary Cohn, die een kladversie van een brief zag liggen in de Oval Office. Met het document wilde Trump zich terugtrekken uit een handelsakkoord met Zuid-Korea en volgens Trumps medewerkers, zou zo’n stap de VS veel kwetsbaarder maken voor een mogelijke Noord-Koreaanse aanval. “Ik heb hem van zijn bureau gestolen”, aldus Cohn aan een medewerker over de brief. “Ik wilde niet dat hij hem zou zien. Hij zal dat document nooit zien. Ik moet het land beschermen.” Andere medewerkers, zoals voormalig staff secretary Rob Porter, gebruikte die techniek eveneens verschillende keren. Ook moest hij de president verschillende keren overtuigen om “erg gevaarlijke beslissingen” toch niet te nemen.

Aan zijn minister van Defensie James Mattis zei Trump dat de Verenigde Staten de Syrische president Assad maar moesten doden. “Laat ons hem godverdomme vermoorden. Laat ons binnenvallen. Laat ons er godverdomme een hele hoop doden”, zou Trump aan de telefoon hebben gezegd na de chemische aanval die aan het regime wordt toegeschreven, waarbij 80 Syrische burgers omkwamen. Hoewel Mattis aan Trump zei dat hij dat plan zou laten uitvoeren, verklaarde hij meteen daarna aan een medewerker dat hij dat zeker niet zou doen, en een meer gematigde aanpak verkiest.

Volgens Trump bestaat het boek uit “gefabriceerde verhalen”.