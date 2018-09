Elise Mertens sneuvelt in kwartfinales dubbelspel US Open

Archiefbeeld: Schuurs en Mertens op Wimbledon in juli. Foto: Photo News

Elise Mertens heeft zich donderdag niet kunnen kwalificeren voor de halve finales van het vrouwen dubbelspel op de US Open in New York.

Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs verloor Mertens in de kwartfinale (vierde ronde) van de Tsjechen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, die het eerste reekshoofd vormen. Na 2 uur en 24 minuten stond de 6-2, 6-7 en 3-6 eindstand op het bord van het Grandstand Stadium.

Krejcikova en Siniakova staan in de halve finales tegenover de Australische Ashleigh Barty en de Amerikaanse Coco Vandeweghe.

In het enkeltoernooi eindigde het parcours van Elise Mertens (WTA 15) zondag in de achtste finales (vierde ronde) tegen de Amerikaanse titelverdedigster Sloane Stephens (WTA 3). Die ging er vervolgens in de kwartfinales uit tegen de Letse Anastasija Sevastova (WTA 18).