Amper belangstelling voor ‘Sex Tape’

‘Sex Tape’ met gastvrouw Goedele Liekens is misschien het meest besproken programma van de week, maar zeker niet het best bekeken.

De eerste aflevering scoorde amper 158.000 kijkers. Dat waren er minder dan ‘Oh My God’, dat er 201.000 haalde. VIJF zegt wel tevreden te zijn, omdat ze in hun doelgroep ruim boven het gemiddelde zaten. Het opvallendste cijfer was voor Xavier Taveirne en ‘Voor De Mannen’. Met 362.000 kijkers scoorde hij opvallend hoog op Canvas. De zender was zelfs meer in trek dan Eén (340.000 voor ‘De Ridder’) en VTM (323.000 voor ‘Het Beste Van Belgium’s Got Talent’).