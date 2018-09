Trainer Ruymen en Borgloon scheiden

Leider Aalst won met ruime cijfers van Vliermaalroot. Borgloon pakte de volle buit tegen Heis. Bij Borgloon stopte de samenwerking met trainer Maarten Ruymen reeds voor de wedstrijd. Herkenrode ging winnen in Vroenhoven. Jekervallei Sluizen won van Velm met een doelpunt van Diego Wolfs (foto) en schuift netjes mee in de rangschikking. Hoeselt blijft mooi tweede in de stand na winst tegen Piringen. De match tussen Diepenbeek en Bilzen-Waltwilder werd uitgesteld omwille van een wolkbreuk die het terrein blank zette. (nm)