Rechtse studentenclub Schild en Vrienden ontmaskerd: racisme en antisemitisme achter de schermen

De VRT heeft in een Pano-reportage de rechtse studentenclub Schild & Vrienden ontmaskerd. De jongerenbeweging grossiert achter de schermen in racisme en antisemitisme.

De groep werd ontmaskerd door het VRT-programma Pano. Een halfjaar lang volgde reporter Tim Verheyden met een kleine camera student Dries Van Langenhove en zijn organisatie Schild en Vrienden. Een jongerenvereniging die pas vorig jaar is opgericht, maar hoge ogen gooit omdat haar boodschap van een “weerbare” jeugd in een zuiver Vlaanderen erg lijkt aan te slaan.

Maar wat Van Langenhove niet wist, is dat de VRT kon meelezen in de geheime Facebookgroep van Schild & Vrienden en daarna in de chatgroep op Discord, een sociaal medium dat vooral bij gamers populair is en waarin een kerngroep van ongeveer 190 leden communiceerde. Hoe ze het precies heeft gedaan, wil de VRT niet kwijt, alleen dat het in totaal om 67.000 berichten gaat. En die blijken wel heel ver te staan van de “waarden en normen” die Schild en Vrienden propageert.

Hitler en hakenkruisen

De duizenden berichten op de geheime pagina blijken te bulken van het racisme. Bij de video van een uitgehongerd zwart jongetje bijvoorbeeld is een liedje gemonteerd: I Don’t Care (het kan me niet schelen), I Love It. In andere berichten gaat het over “luie tyfusneger”, vrouwelijke makakken” of moslims als terroristen.

Opvallend zijn de vele verwijzingen naar het nazisme, met zelfs een fotomontage van Dries Van Langenhove als Hitler, en de jodenhaat in de berichten. De foto van een “joodse Rolex” bijvoorbeeld heeft een gasmeter in de plaats van een wijzerplaat, en er wordt gespot met de concentratiekampen. Een opvallende post komt van een lid dat zich voor N-VA kandidaat heeft gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in Aalst, en stemmen ronselt via een fotomontage in nazi-uniform. De VRT onthulde bewust niet de identiteit van de N-VA’er.

Dat al die berichten niet onschuldig zijn, lijkt ook leider Dries Van Langenhove te beseffen. Op een bepaald moment stuurt hij: “Nooit screenshots delen uit deze groep. Nooit.”

Video: VRT

Mars door de instellingen

“Integratie is infiltratie”, schrijft Van Langenhove aan

zijn volgelingen. “We hebben er alle belang bij sleutelposities in instellingen in handen te krijgen.” Het is een strategie die hij verschillende keren herhaalt. Hij wil dat ze de maatschappij veranderen niet door instellingen te bestrijden, maar door erin te infiltreren. “De lange mars door de instellingen”, noemt hij het.

Schild en Vrienden brengt het ook in de praktijk. Zo slaagt het erin vier geestesgenoten verkozen te krijgen in de Vlaamse Jeugdraad, een adviesorgaan van de Vlaamse regering. Die “linkse organisatie”, zoals zij die noemen, heeft acht jongeren die verkozen worden als “adviseurs”. Vandaag zijn vier van hen via Schild en Vrienden verkozen, onder andere door extra likes te kopen via Facebook. Uit de berichten daarna blijkt dat Schild en Vrienden via hen probeert de Vlaamse Jeugdraad stokken in de wielen te steken.

Geweld komt er zeker

Dries Van Langenhove.

“Er komt een dag dat geweld nodig is, en dan kan je maar beter aan de goede kant staan.” Dries Van Langenhove voorspelt in de geheime chatroom een gewelddadige clash tussen “goed” en “kwaad”. Daarom roept hij zijn volgelingen op naar schietclubs te gaan en te leren schieten. Op zomerkamp in Roemenië poseert Van Langenhove ook zelf met een automatisch wapen, en een van de leden schrijft dat hij “helemaal klaar” is boven een foto met twee geweren op de Vlaamse leeuwenvlag.

Vandaar ook dat de fysieke conditie belangrijk is voor de leden van Schild en Vrienden. Ze moeten zelfs een minimale fysiek hebben om op te klimmen in de organisatie, van “normie” naar “rekruut” en dan “strijder” en ten slotte “veteraan”, net onder leider Dries Van Langenhove. “De dag van het geweld komt nog wel, hoor”, schrijft Van Langenhove. “Ik weet welke kant erop voorbereid zal zijn, en welke niet.”

Wat is Schild en Vrienden?

- Vorig jaar opgericht naar aanleiding van een lezingenreeks van N-VA-staatssecretaris Theo Francken. Nadat linkse studenten die lezingen hadden verstoord, organiseerden rechtse studenten op vrijwillige basis de bewaking van die lezingen.

- De Gentse studentenvertegenwoordiger Dries Van Langenhove richtte met die groep Schild en Vrienden op, een verwijzing naar de Guldensporenslag van 1302. Van Langenhove is 25 jaar en studeert rechten aan de Universiteit Gent. Hij is er als studentenvertegenwoordiger verkozen lid van de raad van bestuur.

- De vereniging is niet gelinkt aan een politieke partij. Ze heeft als doelstelling de jongeren “weerbaar” te maken. Centraal staan Vlaamse identiteit, gezonde ­fysieke conditie en het belang van waarden en normen.

- Schild en Vrienden houdt opgemerkte acties, onder meer tegen de vakbonden en tegen vluchtelingenorganisaties. Dankzij een sterke communicatie op sociale media wint ze snel aanhang.

- De vereniging heeft naar eigen zeggen ongeveer 900 leden.

Reactie Dries Van Langenhove: “VRT schildert alle Vlamingen af als racisten”

“De VRT heeft ons bewust in een negatief daglicht gesteld”, reageert de oprichter van Schild en Vrienden, Dries Van Langenhove. “We hebben urenlang interviews gedaan. Maar in de plaats van die uren positief beeldmateriaal te gebruiken, hebben ze wat gekke insinuaties van het internet geplukt waarmee wij niks te maken hebben.”

De reden is volgens hem duidelijk: “De staatsomroep wil alles wat enigszins met Vlaanderen te maken heeft linken met racisme en antisemitisme. Ze krijgt 300 miljoen euro subsidies per jaar om alle Vlamingen als extremisten af te schilderen.”