“Duwen, bijten, bedreigen, het mag nooit part of the job zijn”

HASSELTDe helft van de hulpverleners in Limburgse woonzorgcentra kreeg al ooit maken met fysieke en verbale agressie van bewoners die kampen met dementie. Dat blijkt uit een onderzoek van de hogeschool UC Leuven-Limburg. Vandaag organiseert het Limburgs Netwerk Dementie de hele dag workshops in de Limburgse Zorgacademie, waar de focus ligt op hoe hulpverleners kunnen omgaan met dergelijk gewelddadig gedrag. “De meesten zien het als part of the job. En dat is de bedoeling niet.”