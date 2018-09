WashingtonHet Witte Huis is “crazy town” en de president “ontspoord”, zegt zijn stafchef. In zijn boek ‘Fear: Trump in the White House’ schildert Watergate-veteraan Bob Woodward een nog ontluisterender beeld van het Trump-bewind dan collega-journalist Michael Wolff begin dit jaar in ‘Fire and fury’. En ook deze bangmakende kijk achter zijn schermen is volgens het hoofdpersonage louter “verzonnen, bedrog en oplichterij”.