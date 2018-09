LondenTwee potige Russen die tijdens een kort verblijf onder valse namen in een goedkoop Londens hotel met een parfumflesje vol zenuwgif door Engeland trekken. Het zijn volgens Britse onderzoekers de centrale elementen in het scenario van de aanslag op de gewezen Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. De kans dat de verdachten ooit voor een Britse rechter staan, is nul.