“We moeten ook mensen van buiten Europa kunnen inzetten in de pluk”

Sint-TruidenHet aantal Poolse fruitplukkers neemt af. Boerenbond schat dat er dit jaar “zeker duizenden” minder zullen zijn. In Sint-Truiden zijn er nu al meer plukkers uit Roemenië dan uit Polen. “De Polen vinden werk in eigen streek”, zegt Chris Botterman, hoofd sociale zaken van de Boerenbond. “Ook vanuit de andere Oost-Europese landen zien we de instroom dalen. We moeten bekijken of we ook mensen van buiten Europa kunnen inzetten in de tuinbouw.”