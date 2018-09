Onweer zorgt voor wateroverlast en ondergelopen kelders in Limburg

Zonhoven / Beringen / Tongeren / Sint-Truiden -

Op vele plaatsen in Limburg valt de regen woensdagavond met bakken uit de lucht. De onweders gaan gepaard met veel bliksemactiviteit. In totaal moesten ze bij de noodcentrale al meer dan 100 oproepen verwerken. Zwaartepunten liggen momenteel in Zonhoven, Beringen, Tongeren en Sint-Truiden.