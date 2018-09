Dak van Delhaize in Opwijk ingestort door stortbui

In het Vlaams-Brabantse Opwijk is woensdagavond het dak van een Delhaize-warenhuis ingestort door de overvloedige regenval. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Ook elders in de gemeente en in de regio was er hinder door wateroverlast.

LEES OOK: Wolkbreuk zet straten in Diepenbeek blank

Opwijk en omgeving werden woensdagavond geconfronteerd met een korte maar zeer hevige regenbui, aldus burgemeester Beerens. “De afloop aan het dak van het Delhaize-warenhuis aan de Steenweg op Dendermonde was verstopt, zodat het regenwater zich heeft opgestapeld op het dak en het dak het begeven heeft”, klinkt het. “Er zijn daarbij gelukkig geen gewonden gevallen maar de materiële schade is enorm. De winkel zal vermoedelijk verschillende dagen gesloten blijven om alles op te ruimen en het dak te herstellen.”

Ook elders in Opwijk was er wateroverlast. Zo kwam het kruispunt van de Steenweg op Dendermonde met de Steenweg op Aalst volledig blank te staan en liepen her en der kelders en straten onder water. Ook in Zellik en Groot-Bijgaarden liepen kelders en straten onder en op de E40 in Ternat waren twee rijstroken lange tijd versperd door wateroverlast.