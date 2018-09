Morgenavond speelt bondscoach Roberto Martinez tegen zijn halve trouwboek, de 36-jarige Schotse Beth Thompson. “Met de hele familie supporteren we in Belgisch shirt… en in een kilt”, lacht de ‘First Lady’ van het Belgisch voetbal, even charmant als haar echtgenoot. Het wordt voor haar de apotheose van hun “mooiste zomer ooit”, van Waterloo via Rusland en Ibiza tot het balkon in Brussel. “Ik was zo trots daar te mogen staan. Het was overweldigend. Ik was die dag ook een Belgische.”