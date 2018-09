Vijftig procent van Belgische shirts wordt in buitenland – vooral in Azië – verkocht

De derde plaats op het WK maakt onze Rode Duivels populairder dan ooit. Nooit gingen de Belgische shirts vlotter over de toonbank dan deze zomer. En dat niet alleen in ons land, want ook in Azië, Zuid-Amerika, Engeland, ... lopen voetbalfans graag rond in een truitje van Hazard, De Bruyne of Lukaku.