Maatjes Del Potro en Nadal strijden tegen elkaar voor plek in finale

Het is beetje een strijd zoals tussen de Williams­zussen, maar dan tussen de Spaanstalige kolossen bij de mannen: Rafael Nadal, nummer 1 van de wereld, en Juan Martin del Potro, nummer 3 van de wereld, maken uit wie er naar de finale van de US Open gaat. Alweer zijn ze (even) vijanden. Op het veld dan toch.