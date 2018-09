BRYSON DECHAMBEAU: professor op de green en topper in ‘Team America’

25 september. Dan wordt tijdens de Ryder Cup in Frankrijk het eerste balletje van de tee gemept. Zonder Thomas Pieters, met Tiger Woods. Maar de meest intrigerende speler die u op de Franse fairways tegen zal komen, heet Bryson DeChambeau. De 24-jarige Californiër is de uniekste - lees: vreemdste - golfspeler ter wereld. DeChambeau golft met een fictief rekenmachientje in de achterzak.