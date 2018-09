“Strak georganiseerd en een chique hotel. Ik denk dat één nacht in Chateau Le Frontenac vier keer zo veel kost als een normaal hotel.” Tim Wellens (Lotto Soudal) is elk jaar van de partij in het Canadese tweeluik. In 2015 won hij zelfs in Montréal. Dit jaar stoomt hij er zich klaar voor het loodzware WK over ruim drie weken in Innsbruck. “Dit is mijn ideale voorbereiding.”