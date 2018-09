De ruilverkaveling, het oude klooster, het nieuwe containerpark, het industrieterrein… Opvallend veel complexe dossiers zijn in Hoeselt vastgelopen in de juridische mallemolen en dat is voor de meeste lijsttrekkers een reden om op termijn de fusie met Bilzen aan te gaan. Alleen burgemeester Werner Raskin (VLD-plus) is daar vierkant tegen.