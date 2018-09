Wie spektakel wil zien, moet zaterdag naar de Jordaenskaai in Antwerpen afzakken. Tientallen skaters geven er het beste van zichzelf in de jacht naar de Belgische titel in het skateboarden, de sport die in 2020 zijn olympisch debuut zal maken. Het BK is voor Belgen overigens de enige weg naar EK’s, WK’s en de Olympische Spelen. Zo ver wil Gilles Lizin nog niet vooruit kijken, maar de Limburgse kampioen zal in ieder geval de eer van onze provincie hoog trachten te houden. “Als ik de finale haal, zal ik risico´s nemen”, belooft de Hasselaar.