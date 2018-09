Japanse Osaka is in kwartfinale US Open veel te sterk voor Oekraïense Tsurenko

De Japanse Naomi Osaka (WTA 19) zit voor het eerst in haar carrière bij de laatste vier op de US Open. Ze versloeg donderdag in haar kwartfinale vlot de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 36).

Na slechts 57 minuten tennis stond de 6-1, 6-1 eindstand op het scorebord van het Arthur Ashe Stadium in New York.

In de halve finales neemt twintigste reekshoofd Osaka het op tegen de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 24) of de Amerikaanse Madison Keys (WTA 14), de verliezend finaliste van vorig jaar.

De andere halve finale wordt een duel tussen de Letse Anastasija Sevastova (WTA 18) en de Amerikaanse Serena Williams (WTA 26), zesvoudig winnares op Flushing Meadows.

Het is de eerste keer dat de 20-jarige Osaka de halve finales van een grandslamtoernooi bereikt. Een achtste finale op de Australian Open begin dit jaar was haar beste resultaat tot dusver. Op de US Open werd ze de voorbije twee jaren in de derde ronde (zestiende finales) uitgeschakeld.

Osaka schreef half maart het toptoernooi van Indian Wells op haar naam, haar mooiste zege tot dusver.