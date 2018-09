De disciplinaire commissie van de Franse profliga heeft Kylian Mbappé woensdag een schorsing van drie speeldagen opgelegd.

Het 19-jarige toptalent van PSG werd afgelopen zaterdag in het competitieduel bij Nîmes (2-4) uitgesloten nadat hij een tegenstander tegen de grond had geduwd omdat die een gevaarlijke tackle had uitgevoerd op de spits.

Door de schorsing mist Mbappé de thuismatchen tegen Saint-Etienne (14/9) en Reims (26/9) en de verplaatsing naar Rennes (23/9).