Schiavone (38) stopt na twintig jaar met proftennis

Francesca Schiavone heeft woensdag op een persconferentie in New York laten weten dat ze stopt met tennissen. De 38-jarige Italiaanse, die met Roland Garros 2010 één grandslamtoernooi op haar naam heeft staan, was sinds 1998 actief in het profcircuit. Ze won met Italië ook drie keer de Fed Cup (2006, 2009 en 2010).

Schiavone, in 2011 nog de nummer vier van de wereld, staat momenteel 454e op de WTA-ranking. Ze won haar eerste WTA-toernooi in 2007 in het Oostenrijkse Bad Gastein. Er zouden er nog zes volgen: Moskou (2009), Barcelona (2010), Straatsburg (2012), Marrakesh (2013), Rio de Janeiro (2016) en Bogotá (2017). Haar grootste bekroning was echter haar overwinning op Roland Garros in 2010, waar ze in de finale de Australische Samantha Stosur versloeg. Ook in het dubbelspel won ze zeven WTA-toernooien.

Schiavone schreef enkele records op haar naam: ze was de eerste Italiaanse die een grandslamtoernooi won, en was ook de eerste Italiaanse die een de top-vijfplaats in de WTA-ranking bekleedde.