Timothy Castagne (ex-Genk) dwong in Italië selectie voor Rode Duivels af: “Ik was nooit het toptalent”

Net als Hans Vanaken, Birger Verstraete en zijn oud-ploeggenoot Leandro Trossard is Timothy Castagne voor het eerst geselecteerd voor de Rode Duivels. De 22-jarige rechtsback van Atalanta moet de komende jaren de concurrent worden van Thomas Meunier. “Hij is een voorbeeld, maar achter hem is er een open strijd”, zegt de ex-verdediger van KRC Genk.