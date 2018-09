Hasselt -

Kan de N-VA de CD&V naar de kroon steken als grootste partij van Limburg? Dat is de inzet van de lokale stembusslag op 14 oktober. N-VA zal vooral goed moet scoren in de steden Hasselt en Genk om het verschil te maken. In 2012 brak de N-VA door in Limburg, maar de partij hield er slechts 3 burgemeesters aan over. "We staan overal klaar met sterke lijsten", zei N-VA-kopman en minister Steven Vandeput vanmiddag in onze studio. De toon voor de campagne is gezet.