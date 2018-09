Limburger én wereldburger: Kristof keerde terug naar Japan om zijn dochtertje meer te zien

Lanklaar -

De lucht is weer helder voor Kristof Smeets in het Japanse Koga. Letterlijk. “Geen schade hier. Het ergste was ver naar het zuiden”, meldt hij woensdag nuchter over tyfoon Jebi, een van de zwaarste die Japan in 25 jaar te verwerken kreeg. Nuchter is hij ook. Geen vraag gaat hij uit de weg. De antwoorden komen rustig. Wat wel past bij een ingenieur. Mocht u met een Toyota rijden, kan het best zijn dat de bekabeling in uw wagen mee ontworpen is door Kristof Smeets. Al was het wel een groot gemis dat hem in 2016 deed terugkeren naar Japan. “Ik ben een job in Japan gaan zoeken om mijn dochter Comachi meer te kunnen zien.”