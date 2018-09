Kopecky wint massaspurt in Lotto Belgium Tour en is ook de nieuwe leider

Lotte Kopecky is de voorbije weken in goede doen. Dat onderstreepte ze vorige week al in de Boels Ladies Tour door enkele keren op een knappe ereplaats te eindigen maar voor een verlossende zege was het wachten tot in Moorslede. De kopvrouw van Lotto Soudal Ladies klopte het ganse pak in de sprint. De Nederlandse Monique van de Ree eindigde tweede, de Zweedse Emilia Fahlin mocht als derde het podium op. Kaat Hannes eindigde als tweede Belgische op een knappe vierde plaats.