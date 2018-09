“Verhoogde waarden van E.coli-bacterie” in Egyptisch hotel waar Brits koppel stierf

John Cooper (69) en zijn vrouw Susan (63) kwamen om het leven tijdens hun vakantie in Hurghada, aan de Rode Zee. Foto: if

In het hotel in het Egyptische Hurghada waar enkele weken geleden een Brits koppel dood werd aangetroffen, zijn verhoogde waarden van de E.coli-bacterie aangetroffen. Dat meldt reisorganisator Thomas Cook. De aangetroffen waarden zijn echter niet van die aard dat ze de dood van John en Susan Cooper kunnen verklaren.

John en Susan Cooper stierven op 21 augustus op enkele uren van elkaar in het Steigenberger Aqua Magic Hotel in de Egyptische badplaats Hurghada. Volgens de Egyptische autoriteiten stierven de Coopers aan hartfalen en ademnood, maar volgens hun dochter, die ook in het hotel verbleef, was er meer aan de hand en waren opvallend veel mensen in het hotel ziek. Touroperator Thomas Cook evacueerde uit voorzorg zijn klanten uit het hotel, onder wie ook achttien Belgen.

De dochter van het koppel gaf de opdracht tot een “onafhankelijk onderzoek”. Daaruit blijkt nu dat de voedsel- en hygiënenormen in het hotel niet gerespecteerd zouden zijn. Volgens Thomas Cook zijn er verhoogde waarden aan E.coli en stafylokokken vastgesteld. “Uit de test blijkt dat er iets in augustus niet helemaal in orde was in het Steigenberger Aqua Magic Hotel, en dat de normen niet voldeden aan wat we van onze partners verwachten.”

Toch zijn de resultaten niet van die aard om de dood van het Britse koppel te kunnen verklaren. “Noch onze onafhankelijke specialisten, noch dokter Vanya Gant van het University College in Londen, denken dat de resultaten een licht werpen op de dood van mijnheer en mevrouw Cooper, die nog altijd niet verklaard is”, klinkt het. De reisorganisatie wacht de resultaten van een autopsie door de Egyptische autoriteiten af.

De aangetroffen hoeveelheden E.coli en stafylokokken kunnen wel het opvallend grote aantal zieken onder de gasten verklaren, meent Thomas Cook. Volgens de directeur van de hotelgroep zijn er intussen maatregelen genomen om de hygiëne op te krikken.