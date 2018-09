Oversteken van Zuiderring in Mol loopt fataal af voor 84-jarige fietser uit Lommel

Lommel - Bij een zwaar verkeersongeval op de Zuiderring in Mol is woensdag een 84-jarige man uit Lommel om het leven gekomen. B.J. werd aangereden toen hij de straat overstak en overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Zuiderring met de Schooldreef, een kruispunt zonder verkeerslichten. “Een auto reed in de richting van Lommel”, weet commissaris Robert Lehaen van de lokale politie Mol. “Op de middenberm stonden twee fietsers te wachten om de rijvakken richting Lommel over te steken. Een fietsster passeerde nog zonder problemen, maar toen de man even later ook de baan overstak werd hij gegrepen door de auto.”

Deskundige

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar ze konden de bejaarde man niet meer helpen. De automobilist raakte niet gewond. De fietsster heeft mogelijk niets van het ongeval gemerkt, want ze is doorgereden. “Het parket besliste een verkeersdeskundige langs te sturen om de precieze omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. Het verkeer werd ondertussen op één rijstrook in elke richting langs het ongeval geleid.