De virtuele modellen van Balmain krijgen kritiek. Zie jij waarom?

De Franse ontwerper Olivier Rousteing gebruikt in zijn nieuwste campagne voor modehuis Balmain drie virtuele modellen, met wie hij wil focussen op diversiteit in de branche. Maar volgens sommigen schort er nog wat aan die diversiteit…

Shudu, Margot en Zhi: zo heten de drie volledig fictieve leading ladies van Rousteing. De dames hebben respectievelijk een Afrikaanse, Europese en Aziatische achtergrond en moeten de diversiteit in de recente campagne onderstrepen. “De nieuwe virtuele troepen weerspiegelen een prachtige diverse mix, een sterk zelfvertrouwen en gretigheid om nieuwe werelden te verkennen. Iedereen is altijd welkom om zich aan te sluiten bij het Balmain-leger”, staat er op Instagram te lezen.

Maar volgens velen kon Rousteing een stap verder zijn gegaan. Bij lifestylemagazine Nylon is Bailey Calfee streng voor de ontwerper. Hoewel hij zich in het verleden heeft ingezet tegen racisme op en naast de catwalk, vindt ze dat hij in dit geval voor meer zichtbare diversiteit mocht hebben gekozen. “Misschien had hij beter met echte modellen gewerkt die het merendeel van de vrouwen representeert, namelijk dames die geen standaardmaten hebben”, staat er vrij vertaald.

Een bericht gedeeld door BALMAIN (@balmain) op 3 Sep 2018 om 7:51 (PDT)

Ze vindt de huidkleuren van de virtuele modellen divers, maar ze zijn alle drie wel heel mager. Dat is in haar ogen een gemiste kans om vrouwen in verschillende vormen en met verschillende maten in de industrie eindelijk te omarmen. Veel fans delen die mening in de reacties onder de Instagramfoto’s van de campagne en vinden het gebrek aan verschillende lichamen zelfs een stap achteruit. “Het is triest wanneer robots mensen vervangen als modellen. Het is gewoon fake”, komt meermaals terug.