Babysit nodig? Zoveel betaalt u ervoor

Hasselt - De tarieven voor een babysit in ons land zijn fors gedaald, tot gemiddeld 7,45 euro per uur. Limburg ligt met 7,52 euro per uur net boven dat gemiddelde. Zo blijkt uit een analyse van Yoopies, een online platform waarop babysitters hun diensten aanbieden.

De tarieven verschillen sterk per provincie. Een babysit is het duurste in Brussel (8,06 euro per uur). Vlaams-Brabant (7,82 euro per uur) en West-Vlaanderen (7,74 euro per uur) vervolledigen de top drie. Limburg is met 7,52 euro per uur terug te vinden op de vijfde plaats.

Nog volgens Yoopies wordt babysitten steeds populairder. Zo is het aantal babysitters op het platform het voorbije jaar met 43,5 procent toegenomen.

Bekijk hier de tarieven per provincie: