Vliegtuig in quarantaine op New Yorkse luchthaven nadat “honderdtal passagiers ernstig ziek werd” tijdens vlucht

Een vliegtuig van Emirates wordt op de New Yorkse luchthaven JFK momenteel in quarantaine geplaatst. Tientallen passagiers zouden ernstig ziek zijn geworden tijdens de vlucht van Dubai naar Amerika. Dat melden lokale media. Het nieuws werd intussen bevestigd door de burgemeester van New York.

Aan boord van vlucht 203 zitten in totaal ongeveer 500 passagiers. Zo’n 100 passagiers voelden zich tijdens de vlucht plots ziek: ze moesten hoesten en kregen koorts. Dat melden meerdere lokale New Yorkse media

Nadat het toestel, een Airbus A380 van vliegtuigmaatschappij Emirates Airlines, geland was, werd het naar een afgesloten plaats op luchthaven JFK geleid. Daar werd het in quarantaine geplaatst.

Het Amerikaanse Centre for Disease Control zoekt nu uit wat en of er iets gaande is. Meerdere passagiers worden gecontroleerd. Tientallen ambulances staan klaar naast het toestel.

Emirates heeft intussen bevestigd dat zeker 10 passagiers ziek zijn.

Er wordt gedacht aan een voedselvergiftiging als mogelijke oorzaak van de plotse zieken. Daarnaast is het ook mogelijk dat de passagiers al ziek waren op het moment dat ze op het vliegtuig stapten.

De Airbus A380 is een groot vliegtuig, dat twee verdiepingen telt.