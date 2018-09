Xavier Taveirne: "Ik deed mijn coming-out, en daarna gingen we over tot de orde van de dag"

Na één jaar ‘De Zevende Dag’ gaf Xavier Taveirne (37) er de brui aan, maar werkloos is hij niet. Hij is nu journaalanker, praat in ‘Voor De Mannen’ met de eerste generatie heren die zich in Vlaanderen durfden outen als homo én hij neemt ‘De Ochtend’ van Radio 1 voor zijn rekening. “Denk niet dat ik al dat werk te danken heb aan het winnen van ‘De Slimste Mens’.Ik heb niet op het bureau van de bazen geklopt om mijn winst te verzilveren. Zo zit ik niet in elkaar.”