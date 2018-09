Greipel weer aan het feest in Ronde van Groot-Brittannië

André Greipel (Lotto-Soudal) heeft de vierde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Duitser toonde zich de snelste in een massasprint. Voor Greipel, die ook al de eerste rit gewonnen had, is het zijn achtste zege van het seizoen.

Al vroeg in de wedstrijd vormde zich een vroege vlucht met zes renners: Hayden McCormick (One Pro Cycling), Thomas Moses (JLT Condor), Nic Dlamini (Dimension Data), Paul Ourselin (Direct Energie), Matthew Holmes (Madison Genesis) en Alex Paton (Canyon Eisberg). In geen tijd telden ze twee minuten bonus, maar veel hoger zou die daarna niet meer komen.

Toen de vluchters op 4,5 km van het eind bijna werden opgeraapt, sprong Ourselin vooraan weg. Ook hij zou het niet tot het eind uitzingen, want de sprintersploegen waren tuk op een sprint. Ourselin werd gegrepen, in de sprint stond geen maat op Greipel die zijn tweede overwinning pakte in deze Ronde van Groot-Brittannië nadat hij de openingsrit won. De Italiaan Sacha Modolo (EF-Drapac) en de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin (BMC) vervolledigden het podium. Eerste landgenoot was Jürgen Roelandts op plek 20.

Voor Greipel is het zijn achtste zege van het seizoen. Bevin blijft leider en telt nu vier seconden bonus op Cameron Meyer, Julian Alaphilippe staat derde op zes seconden.