VUELTA: langste etappe brengt spektakel met De Marchi als ritwinnaar, ereplaatsen voor Benoot en Teuns

De langste etappe in de Vuelta maar wat voor één: de 207 kilometer tussen startplaats Mombuey en de finish in Luintra waren één lang spektakelstuk. De ritwinst was voor de Italiaan De Marchi, Simon Yates blijft nipt leider.

Meer dan tweeduizend hoogtemeters en meer dan tweehonderd kilometer koersen schrikten het peloton niet af. Het regende aanvalspogingen maar onder anderen Thomas De Gendt en Laurens De Plus geraakten niet uit de greep van het peloton. Het heuvelachtige parcours in het noorden van Spanje bleef ideaal grondgebied voor aanvallers en halfweg koers kregen we dan toch iets dat op een kopgroep geleek. Tiesj Benoot en Dylan Teuns waren de aanwezige Belgen, de kopgroep groeide beetje bij beetje uit tot een kwaliteitsvolle groep van negentien met onder anderen Mollema, Rolland maar ook Thibaut Pinot. De Fransman was de best geplaatste renner in de kopgroep met een achterstand van niet eens drie minuten.

Vreemd genoeg liet Mitchelton-Scott, het team van leider Simon Yates, rustig betijen. Zelfs het gegeven dat Yates in Luintra twee jaar eerder de ritzege op zak stak, kon het Australische team niet aanzetten tot arbeid. De voorsprong van de negentien liep dan ook al snel op tot boven de vier minuten. Dat was voor teams als Movistar en Astana het signaal om toch maar wat tempo in het peloton te brengen.

Snelste uurschema

Het koersverloop bleef boeien. Met een gemiddelde snelheid van meer dan 43km per uur reden de renners met ruime voorsprong op het snelste uurschema rond. Vooraan reden eerst Pinot en Teuns even voor de kopgroep uit, even later probeerde Bauke Mollema zijn kompanen solo te verschalken. Intussen was ook het peloton wakker geschoten. Vooral Astana wilde Pinot blijkbaar de rode leiderstrui niet gunnen.

Etapa 11 - Stage 11 #LaVuelta18



@ADM_RossodiBuja



¿Qué le preguntarías? | What would you ask him? pic.twitter.com/pEgoqaslma — La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2018

Met drie BMC-ers in de kopgroep ging het initiatief vooral van hen uit. De Marchi leek de juiste aanval te plaatsen maar hij werd alsnog bijgebeend door de Colombiaan Restrepo. De Marchi liet in de oplopende strook richting Luintra zijn vluchtgezel toch weer in de steek, ook in het peloton werden de laatste kilometers gebruikt om elkaar te testen. Zo ‘redde’ Yates zijn rode leiderstrui. Eindverdict: ritwinst voor Alessandro De Marchi, zijn derde ritzege ooit in de Vuelta. Simon Yates blijft in het rood.