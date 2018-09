Petteflet meets Klitsberg

Paal

Beringen - Om de zomervakantie op een leuke manier af te sluiten trokken de sloebers en kids (lagere schoolkinderen) op woensdag 29 augustus richting het ontmoetingscentrum De Klitsberg.

Woensdag was de dag vol spanning voor de kinderen van de Petteflet. De hele voormiddag hebben ze samen met de begeleiding zitten oefenen om een leuke show in elkaar te boksen voor de senioren van de Klitsberg. Te voet vertrokken ze op pad en eens daar kwamen de zenuwen op de proppen.

De kinderen presenteerden zelf hun eigen show. Ze startten met een daverende piratendans in groep. Hierna verbaasden de kinderen het publiek met enkele goocheltrucs. Ballonnen werden doorgeknipt maar opnieuw opgeblazen, kaarten kwamen terug tevoorschijn en zo verder.

De allerlenigsten van de groep toonden hun turnkunsten of ze lieten hun springkunsten zien met hun ropeskipping-act.

Om af te sluiten werden de senioren mee uitgenodigd om deel te nemen aan de show. Ze mochten samen met de kinderen dansen en sloten af met een heuse polonaise.

Op vele gezichten kwamen de glimlachen tevoorschijn. Met een tevreden gevoel vertrokken de kinderen terug naar de Petteflet.