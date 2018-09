Dit zijn de mooiste musea ter wereld volgens TripAdvisor

Het Parijse Musée d’Orsay is het mooiste museum ter wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse Travellers’ Choice Awards van TripAdvisor. De top tien van de reissite kwam tot stand op basis van een algoritme dat miljoenen beoordelingen en meningen van reizigers heeft geanalyseerd.

1. Musée d’Orsay in Parijs, Frankrijk

Wat is er te zien? Geschiedenis van de westerse kunst tussen 1848 en 1914 , met een focus op Franse werken. Het museum, ondergebracht in een oud treinstation, wordt ook geroemd om de mooie verzameling impressionistische werken, beeldhouwkunst en toegepaste kunst. Hier bewonder je onder meer de ‘Sterrennacht boven de Rhône’ door Vincent Van Gogh.

2. National 9/11 Memorial & Museum in New York, Verenigde Staten

Wat is er te zien? Dit museum staat op dezelfde plaats als de Twin Towers, die op 11 september 2001 verdwenen door een terreuraanslag. Het ontwerp van Michael Arad is opgedragen aan de slachtoffers van de ramp. Binnen leer je meer over de gruwelijke gebeurtenis en ontdek je de verhalen van de vele doden.

3. Metropolitan Museum of Art in New York, Verenigde Staten

Wat is er te zien? Dit museum, kortweg het MET, herbergt een permanente collectie van meer dan twee miljoen werken. Hier vind je ook kunstschatten uit onder meer Egypte, Griekenland en het Romeinse Rijk. Liefhebbers van muziek kunnen er collecties instrumenten van over de hele wereld bewonderen.

4. British Museum in Londen, Groot-Brittannië

Wat is er te zien? Heel veel. Van stenen werktuigen uit de Oldowaanse periode (1.600.000 tot 700.000 v. C.) tot de nieuwste munten. De collectie overbrugt meer dan een miljoen jaar geschiedenis in het bestaan van de mens.

5. Prado National Museum in Madrid, Spanje

Wat is er te zien? Als je van klassieke schilderijen houdt, moet je hier zijn. De collectie omvat meer dan 8.600 werken. Onder meer de Nederlandse kunstschilder Rembrandt en de Belgische Peter Paul Rubens worden hier tentoongesteld.

6. Akropolismuseum in Athene, Griekenland

Wat is er te zien? De naam verraadt het al: hier bezichtig je vooral de archeologische vondsten van de Akropolis en zijn hellingen. De collectie is chronologisch geordend en verspreid over vijf verschillende afdelingen.

7. Louvre in Parijs, Frankrijk

Wat is er te zien? Wereldberoemde werken, waaronder de Mona Lisa van Leonardo da Vinci en de Venus van Milo, gemaakt door Alexandros van Antiochië. Daarnaast ook kunststukken en bezittingen van koning Lodewijk XIV en Napoleon Bonaparte.

8. National WWII Museum in Louisiana, Verenigde Staten

Wat is er te zien? Het museum richt zich op de bijdrage van de Verenigde Staten aan de geallieerde overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Van tanks tot boeings uit die periode: alles wordt hier getoond.

9. Nationaal Museum voor Antropologie in Mexico City, Mexico

Wat is er te zien? Het museum is gewijd aan de precolumbiaanse geschiedenis van Mexico en brengt allerlei topstukken samen onder een dak. Denk aan de Azteekse Steen van de Zon, Olmeekse koppen uit Tabasco en een replica van de tombe van Pacal de Grote, koning van Palenque.

10. War Remnants Museum in Ho Chi Minh, Vietnam

Wat is er te zien? Het militair museum biedt een uitgebreide fotocollectie, onder meer over de bombardementen door de Amerikanen tijdens de Vietnamoorlog. Buiten staat oorlogsmateriaal zoals tanks, pantservoertuigen, vliegtuigen en helikopters.