Karl Lagerfeld maakt capsulecollectie voor Puma

De Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld slaat de handen in elkaar met het al even Duitse Puma. In oktober lanceren ze samen een capsulecollectie voor mannen en vrouwen die uit 13 stuks bestaat. De inspiratiebron daarvoor was de Suede-sneaker die dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert.

Karl Lagerfeld heeft voor Puma onder meer een unisex Suede-sneaker ontworpen die gebaseerd is op zijn iconische look met zwarte blazer en wit hemd, een crop top en een jumpsuit voor dames en een voor de heren een hoodie, trainingsbroek en T-shirt.

Daarnaast omvat de capsullecollectie ook nog een rugzak, schoudertas en baseballpet. Dertien stuks in totaal, die allemaal geïnspireerd zijn op de iconische sportschoen. De prijzen variëren tussen de 40 en 175 euro.

De collectie wordt vanaf 18 oktober online verwacht op de officiële website van Lagerfeld en Puma, dat is exact drie dagen na de vijftigste verjaardag van de Suede. Daarna wordt de wereld lijn uitgerold in de winkels van Puma en bij verschillende retailers.