Prins Harry brengt zieke kinderen aan het lachen met zijn gekke bekken

Prins Harry en Meghan Markle waren dinsdagavond te gast op de jaarlijkse WellChild Awards, waar inspirerende kinderen en jongeren met een ernstige ziekte in de bloemetjes worden gezet. Op het programma: een speech van de prins, die ambassadeur is van het goede doel, maar ook een contactmoment met de aanwezige jongens en meisjes in het Londense Royal Lancaster Hotel.

Tijdens die begroeting stal vooral de 33-jarige prins de show. Hij liet zichzelf van zijn meest entertainende kant zien en maakte plezier met de aanwezige kinderen. Een meisje trok aan zijn das, waardoor de prins deed alsof hij door naar adem moest snakken. Met de tong uit de mond en zag het moment er dramatisch uit, maar dan op een speelse en erg theatrale manier. Ook een jongetje in rolstoel kwam in contact met een uiterst vrolijke Harry.

Foto: Photo News

De prins gaf tijdens het evenement een speech met een krachtige boodschap voor de kinderen. “Ieder van jullie is echt geweldig. Je hebt ons allemaal laten zien wat het betekent om een ​​kampioen te zijn - of het nu voor jezelf, je familie, de gemeenschap of iemand in nood is.” De hertog van Sussex voegde eraan toe dat hij “bijzonder dankbaar is” dat hij de omvang van zijn liefdadigheidswerk met zijn vrouw kan delen. Meghan Markle, die zichtbaar vertederd was door de mooie woorden, droeg voor de gelegenheid een vrouwenpak van het Franse label Altuzarra en een clutch van de Britse ontwerpster Stella McCartney.

