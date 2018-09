VIDEO. Evenaar valt in de prijzen!

Op 4 september 2018 werden op de skipiste van Aspen te Antwerpen de 2de Mountain Press Awards uitgereikt door Atout France, Mindshake PR en The French Mountains. Een reportage van Ben Roelants en Lander Dauwe voor reiszender Evenaar TV ging met de hoofdprijs lopen: The Best Media Coverage Award.

Ben Roelants en Lander Dauwe besloten een short short ski te organiseren onder de naam “Big One Day Return.”.

Ze landden ’s ochtends in Geneve en doorkruisten op één dag 5 skigebieden op hun ski’s en snowboard: Les Carroz, Samoëns, Morillon, Flaine en Sixt. Allemaal gebieden van Le Grand Massif. Hun stunt was live te volgen via Facebook en achteraf te bekijken in het programma En Route op Evenaar.

“Het was een zot idee.”, vertelt Ben, “Maar dat zijn vaak de allerbeste ideeën. We wilden bewijzen dat je echt ver kan gaan in je skibeleving. 5 skigebieden doorkruisen op één dag is niet niks. In Le Grand Massif vonden we de perfecte locatie, aangezien de gebieden daar allemaal aan elkaar aansluiten. We keerden met pijnlijke bilspieren maar voldaan naar huis. En met een mooie reportage.”



In totaal werden tijdens de Mountain Press Awards 2018 4 awards uitgereikt.

1. The Best Media Coverage: de award voor meest originele reisreportage in de bergen

2. Best Blog Coverage: beste blogpost over een bergbestemming

3. The Last Winters Big Buzz: beste reclamecampagne voor een winterbestemming.

4. Last Winters Best Host: de bergbestemming die de warmste welkom voorzag.

Met de respectievelijke winnaars:

1. Evenaar/ Ben Roelants en Lander Dauwe met The Big One Day Return

2. Vanessa Jansen van Outdoorfan.be met een verhaal over een nacht onder de sterren in Semnoz

3. Alpe d’Huez met hun media campagne rond Tomorrowland Winter

4. Skistation Val Thorens