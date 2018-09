Nieuwe opperrechter van Trump weigert uitgestoken hand van vader die dochter verloor

De vader van een meisje dat het leven liet tijdens een schietpartij op een Amerikaanse school is kwaad omdat Brett Kavanaugh, die wellicht de nieuwe opperrechter wordt, hem de hand weigerde te schudden. De hoorzitting in de Amerikaanse Senaat draaide rond de benoeming van de 53-jarige Kavanaugh.

In de Amerikaanse Senaat werd dinsdag een hoorzitting gehouden die volledig draaide rond de opvolging van de 81-jarige opperrechter Anthony Kennedy. De conservatieve rechter, die zich in maatschappelijke kwesties vaak progressief opstelde, ging eind juli met pensioen.

Donald Trump zag dat als het ideale moment om een conservatievere rechter als opvolger kiezen. Hij nomineerde Brett Kavanaugh, een 53-jarige rechter bij het federale hof van beroep die eerder een rol speelde in de regering van George W. Bush.

Voor Kavanaugh het ambt mag bekleden, moet hij officieel goedgekeurd worden door de Amerikaanse Senaat. Met de Republikeinse meerderheid daar lijkt dat een formaliteit te worden, maar de Democraten doen er alles aan om de conservatieve Kavanaugh uitspraken te ontlokken over moeilijke onderwerpen als abortus en de vervolging van president Trump.

Uitgestoken hand

Na de hoorzitting was er slechts één gespreksonderwerp: tijdens de pauze kruiste Kavanaugh het pad van Fred Guttenberg. De vader van Jaime Guttenberg, een 14-jarig meisje dat een van de 17 dodelijke slachtoffers was van de schietpartij in een school in Parkland, stak zijn hand uit naar de man. Kavanaugh ging er niet op in: hij keek even, hield zijn armen stevig tegen zijn lijf en keerde zijn rug naar de man.

De interactie tussen de twee werd vastgelegd door camera’s en fotografen en werd meteen vlot gedeeld op sociale media. Veel kenners zagen in de weigering van Kavanaugh een signaal dat de opperrechter het oneens is met de houding van Guttenberg tegenover wapenbezit. Guttenberg vindt dat het verboden zou moeten worden, de conservatieve kandidaat-opperrechter denkt er niet zo over.

Raj Shah, vice-woordvoerder van het Witte Huis, zei dat een veiligheidsagent Kavanaugh tegenhield om de man de hand te schudden omdat het niet duidelijk was wie het was, maar Guttenberg ontkent dat. “Het gebeurde voor die agent bij ons was.” De man geeft op Twitter wel toe dat hij tegen de standpunten van Kavanaugh is. “Maar ik wilde hem de kans geven om er met mij over te praten.”

Some people are sharing this tweet from the other day. YES, I DO NOT SUPPORT KAVANAUGH. It is true. I wont support anyone who does not support gun safety. That said, I went up to him as a dad with the hope that he might actually ask why and the hope that we could discuss it. https://t.co/cBc8KcXjpM — Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) 5 september 2018

Gorsuch

Begin 2017 stelde Trump met Neil Gorsuch ook al een conservatieve rechter aan bij de hoogste Amerikaanse rechtsinstantie. De 50-jarige Gorsuch bleek in ethische kwesties wel vaak de gematigde lijn van zijn voorganger Antonin Scalia aan te houden, waardoor hij het evenwicht in het Supreme Court bewaarde. Verwacht wordt dat de benoeming van Kavanaugh de balans de komende jaren zal doen omslaan in het voordeel van de conservatieven.