Vans gaat voor het eerst Belgische samenwerking aan

De Antwerpse skateshop Lockwood is de eerste Belgische winkel of label die een samenwerking aangaat met het Amerikaanse Vans. Het lanceert daarbij twee modellen: de Skate Pro SK8-Mid en de Skate Pro Authentic. De sneakers zijn vanaf 15 september verkrijgbaar, maar worden op 8 september al aan de wereld voorgesteld.

De bekende Antwerpse skateshop Lockwood heeft groot nieuws: het brengt samen met Vans twee sneakers uit. Een unicum voor een shop of label van eigen bodem. Eerder slaagde Lockwood er ook al in om als eerste een schoen te releasen in samenwerking met Nike. Dit keer gaat het om een Skate Pro SK8-Mid en Skate Pro Authentic, die respectievelijk voor 90 en 85 euro verkrijgbaar zullen zijn.

Eigenaar Sven Aerts sloeg daarvoor de handen in elkaar met de Antwerpse grafisch designer Ben Boliau. Het resultaat zijn twee sneakers in de kleuren 'Skydiver Blue' and 'Silver Sconce' met daarop een patroon dat aan een hek doet denken, geïnspireerd op de stad Los Angeles.

De sneakers zijn vanaf 15 september te koop in acht bevriende skatewinkels in Europa, maar op 8 september wordt de samenwerking al voorgesteld in Lockwood zelf.