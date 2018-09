Plafond Brussels Hof van Cassatie deels ingestort

Brussel -

In het Brusselse justitiepaleis is het plafond van de griffie van het Hof van Cassatie gedeeltelijk ingestort. Dat heeft Belga vernomen bij de persmagistraat van het parket-generaal bij het Hof. Het gaat om de afdeling van de griffie waar de strafdossiers liggen. De instorting vond afgelopen nacht plaats en maakte geen slachtoffers, maar de materiële schade is aanzienlijk. Oorzaak van de instorting is waterinsijpeling, klinkt het.