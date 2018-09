Slecht nieuws voor David Goffin: hij verdwijnt opnieuw uit top-10 na US Open

David Goffin (ATP 10) zal komende maandag niet meer in de top 10 staan van de ATP-ranking, na afloop van de US Open. Op het laatste grandslamtoernooi van het seizoen schopte hij het net als vorig jaar tot in de achtste finales. Daarin verloor de Luikenaar met 7-6 (8/6), 6-2 en 6-4 van de Kroaat Marin Cilic (ATP 7).

Op 20 augustus dook Goffin opnieuw op in de top tien, na zijn mooi parcours tot in de halve finales van het Masters 1.000 toernooi in Cincinnati. Nu zal Belgiës nummer één zijn tiende plaats verliezen aan de Amerikaan John Isner (ATP 11). De Amerikaanse reus schopte het op Flushing Meadows tot in de kwartfinales, waarin hij verloor van Juan Martin del Potro.

Goffin kan nog zakken naar de twaalfde plaats, maar dan moet de Japanner Kei Nishikori (ATP 19) de US Open winnen. Het wordt voor onze landgenoot een hele opgave om 2018 in de top 10 te beëindigen. Hij heeft namelijk nog heel wat punten te verdedigen. Zo won hij eind vorig jaar het ATP 250-toernooi in Shenzhen en het ATP 500-toernooi van Tokio, op de Masters bereikte hij de finale.