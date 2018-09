Steylaerts-777 wil zich meer tonen komende winter, Bart Wellens krijgt hulp van Marc Janssens

Wietse Bosmans, Adam Toupalik en Gianni Vermeersch zijn de kopmannen van Steylaerts-777 in het seizoen 2018-2019. Het trio droomt ervan om zich komende winter in enkele crossen te tonen en mee te doen voor het podium. Een overwinning in de niet-klassementscrossen wordt niet uitgesloten.

De broers Roodhooft telden de voorbije jaren vier ploegen in hun rangen: Corendon-Circus met als grote kopman Mathieu van der Poel, Era-Circus met Laurens Sweeck als uithangbord, Steylaerts-Betfirst met Gianni Vermeersch en IKO-Beobank met Sanne Cant als leidster van het team. In het nieuwe veldritseizoen resten er nog drie teams: de ploeg van Mathieu van der Poel, de ploeg van Sanne Cant en Steylaerts-777, dat woensdagochtend zijn troepen voorstelde aan pers en publiek in de nieuwe toonzaal van Steylaerts in Lier.

Na het vertrek van de broers Sweeck naar Pauwels Sauzen-Vastgoedservice en vooral de uitbouw van het team rond Mathieu van der Poel werd behoorlijk wat geschoven in de teams van de broers Roodhooft. Steylaerts-777 is nu een grotere ploeg dan de voorbije twee seizoenen en telt drie heren elite (Adam Toupalik, Wietse Bosmans en Gianni Vermeersch), twee dames elite (Alicia Maria Arzuffi en Annemarie Worst) en drie beloften (Timo Kielich, Pieter-Jan Vliegen en Gert Smets). Bart Wellens is nog altijd sportief manager, hij krijgt het gezelschap van Marc Janssens als trainer.

“Ons eerste jaar in het veldrijden overtrof alle verwachtingen”, zegt CEO Patrick Steylaerts. “We haalden heel veel visibiliteit als sponsor. We boksten toen eigenlijk een beetje boven onze gewichtsklasse. Vorig seizoen was het wat moeilijker en minder qua resultaten, maar ik hoop dat we dit jaar opnieuw kunnen aanknopen met dat eerste seizoen.”

Bart Wellens maakt zich sterk dat zijn team een stap vooruit heeft gezet. “We zijn alleszins veel groter geworden”, klinkt het. “We hebben nu renners in meerdere categorieën. Dat zorgt ervoor dat de druk wat verspreid wordt. Loopt het eens wat minder bij de elite, dan kunnen de vrouwen of beloften scoren door een podium of misschien zelfs een overwinning te behalen. Met een kleinere kern is dat moeilijker, nu is de kern veel breder. Het moet alleszins veel beter dan vorig jaar. Dat staat vast.”

Nieuw dit jaar is de beloftenkern. Alkenaar Timo Kielich is één van de namen om in de gaten te houden. “Timo kan meespelen voor de podiumplaatsen en zelfs een grote cross winnen”, treedt ploegleider Marc Janssens bij. Kielich krijgt het gezelschap van boezemvriend Pieter-Jan Vliegen (Heusden-Zolder) en Gert Smets. “Pieter-Jan heeft deze zomer een enorme stap gezet, voor hem is dit een nieuwe ervaring. Toch zal het vooral een jaar van leren worden, het is zijn eerste jaar binnen een professioneel veldritteam.”