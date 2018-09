Jongen van 14 na school in wagen gesleurd en verderop afgeranseld tot hij bewustzijn verloor

In Vilvoorde is een schoolgaande tiener maandag het slachtoffer geworden van een zware agressie door verschillende andere jongeren. Dat meldt de krant La Dernière Heure. De 14-jarige jongen zou door vijf rivalen in een wagen gesleurd zijn en meegenomen zijn naar het domein Drie Fonteinen, waar ze hem zouden afgeranseld hebben. Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt dat er een klacht is ingediend bij de lokale politie Vilvoorde-Machelen en er een opsporingsonderzoek werd geopend.

De 14-jarige jongen had maandag slechts school tot 12.00 uur maar toen zijn vader hem ’s middags ging ophalen, hoorde hij dat zijn zoon al vertrokken was. “Hij had me gevraagd hem te komen ophalen”, vertelt de vader van de tiener aan La Dernière Heure. “Toen ik toekwam, was hij er niet. Ik vroeg naar hem bij het secretariaat, maar daar zeiden ze me dat mijn zoon niet meer in het gebouw was.”

Verstopt in schoolgebouw

Later bleek dat de jongen er wél nog was maar zich schuilhield in het gebouw omdat hij vreesde dat hij werd opgewacht door jongeren met minder goede bedoelingen. Eenmaal zijn vader vertrokken was, waagde de jongen het er toch op maar toen zou hij door vijf jongemannen meegenomen zijn naar een wagen en vervolgens naar het domein Drie Fonteinen gebracht zijn. Zowel onderweg als in het domein zou de jongen afgeranseld zijn, tot hij het bewustzijn verloor.

Traumatisch

Zijn aanvallers, waarvan er twee meerderjarig zouden zijn, lieten de jongen achter in het domein, waarna die op eigen kracht naar huis terugkeerde, met de bus van aan het station van Vilvoorde. Daarna brachten zijn ouders hem naar het ziekenhuis. De jongen had meerdere blauwe plekken. Hij werd vooral op z’n hoofd en in de nek geslagen. Volgens het ziekenhuispersoneel werd hij ook meerdere keren op de grond gegooid, waardoor hij ook pijn heeft aan de ribben en rug. Volgens de vader van de jongen waren de gebeurtenissen bijzonder traumatisch voor zijn zoon.

Na ‘contact met meisje’

De ouders dienden klacht in bij de politie. De aanleiding voor de agressie zou volgens de familie zelf te vinden zijn in een contact dat de jongen had met een meisje wiens broer deel uitmaakt van een stadsbende. “Mijn zoon had met haar op het internet gesproken. Maar ze is niet zijn liefje. Het is gewoon een contact tussen twee kinderen van de school, niets meer. Ik begrijp het niet. Ze hebben mijn zoon voor dood achtergelaten”, zegt de vader nog aan La Dernière Heure.

Het parket Halle-Vilvoorde is met het onderzoek belast maar geeft voorlopig geen commentaar.

Volgens de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte is het jammer dat het nieuwe schooljaar op zo een manier moet starten. “Anderzijds ben ik wel tevreden dat politie en gerecht de zaak zo ernstig nemen. Er zijn afspraken gemaakt over een nultolerantie die gehanteerd wordt naar geweld door of tegen jongeren toe. Vandaag zie ik dat politie en het parket van Halle-Vilvoorde direct in actie zijn geschoten.”

Bonte ontkent dat de daders deel uitmaken van een stadsbende. “Voor zo ver ik weet, hebben we die niet in Vilvoorde. Zowel de daders als het slachtoffer wonen wel in onze stad”, zegt Bonte.