Vrouw krijgt de volle laag na valse aangifte van verkrachting: “We hadden tijd en geld veel beter kunnen besteden”

Een 29-jarige vrouw die een valse aangifte had gedaan van verkrachting is woensdag de mantel uitgeveegd in de rechtbank van Dendermonde. “We hebben kosten noch moeite gespaard voor het onderzoek. Tijd die we veel beter hadden kunnen besteden.”

De tranen rolden over de wangen van Nathalie V. uit Merksem tijdens haar proces voor de correctionele rechtbank van Dendermonde. Verdriet dat ze ook twee jaar geleden had, toen ze bij de politie kwam melden dat ze verkracht was. “Haar verklaring was bijzonder gedetailleerd”, sneerde openbaar aanklager Natalie Raes. “De politiediensten zijn daarop meteen in actie geschoten. Het parket werd gecontacteerd en heel de procedure werd in gang gezet. Om het onderzoek goed te kunnen voeren hebben we kosten noch moeite gespaard. Er werd een gynaecoloog opgeroepen voor een medische controle en om een verslag op te stellen. Kostprijs: 1.500 euro. Er werden bloedstalen genomen. Kostprijs: 1.000 euro. Om nog maar te zwijgen van de vele uren die onze politiemensen aan deze zaak hebben besteed. En dat om tot de conclusie te komen dat er nooit een verkrachting was geweest. Er werden geen sporen van sperma gevonden, alleen maar van alcohol.”

De man die Nathalie V. had aangewezen als verkrachter had van bij de start alles ontkend. Zijn versie van de feiten bleek de juiste te zijn. “Een valse aangifte doen van een verkrachting is enorm stuitend en laakbaar”, aldus de procureur. “Dit kan echt niet de bedoeling zijn. Hopelijk kunnen we alle gemaakte kosten recupereren bij u.”

Het parket vorderde voor haar ook een passende werkstraf, zodat ze op die manier iets terug zou kunnen doen voor al de werkuren die nodeloos aan haar verspeeld waren. Nathalie V. bood haar excuses aan bij de rechtbank. “Het was een zeer foute actie van mij”, gaf ze toe. “Ik had de verkeerde conclusies getrokken.”

De rechter doet op 3 oktober uitspraak in de zaak.