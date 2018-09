Helikopter stort neer vanop twintig meter hoogte op luchthaven Wevelgem: passagiers lichtgewond

Op de luchthaven van Wevelgem is woensdagmiddag een helikopter neergestort vanop twintig meter hoogte. De vier inzittenden raakten daarbij lichtgewond. Eén persoon moest naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.

Het toestel met vier inzittenden was net naar Frankrijk vertrokken. De vrienden wilden daar samen een hapje gaan eten. Maar toen het toestel een twintigtal meter hoog was, gaf de turbine van de helikopter plots problemen. “We voelden het toestel verzwakken en gingen scheef vliegen. We zijn vervolgens op onze linkerzijde neergestort op het gras”, zegt Guy Debaere (69). Hij was één van de inzittenden en is blij dat hij het nog kan navertellen. “Gelukkig waren we nog maar een twintigtal meter hoog. Het kon veel erger afgelopen zijn. Voor alle duidelijkheid: de piloot was heel ervaren.”

Eén inzittende had veel pijn aan de ribben en is preventief naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Het is momenteel onduidelijk hoe het technisch probleem aan de helikopter ontstaan is.