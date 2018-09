Brits jongetje van zes zit alleen vast in België nadat hij plots het vliegtuig niet meer op mag

Mohamed, een zesjarig jongetje geboren in Engeland, mag na zes weken vakantie in België niet meer terugkeren naar zijn thuisland. Volgens de Britse Dienst Vreemdelingenzaken is zijn paspoort volgens de strikte letter van de wet niet meer geldig. Daardoor leeft de jongen intussen al enkele dagen gescheiden van zijn moeder.

De zesjarige Mohamed Barrak Diallo Bangoura, in 2012 geboren in Leeds, was afgelopen zomer zes weken met vakantie in ons land. Maar toen hij afgelopen zondag met zijn moeder vanuit Zaventem wou terugvliegen ...