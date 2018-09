Jaarlijkse samenkomst Greenspotters en Rangers

Borgloon - Naar jaarlijkse gewoonte komen Greenspotters en Rangers van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren samen voor een gezellig namiddag en om elkaar wat beter te leren kennen.

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren heeft nu verschillende Greenspots en Verborgen Moois in Haspengouw. Deze wandelingen dienen geregeld gecontroleerd te worden. Of er geen bewegwijzering ontbreekt of er geen sluikstort is. Dit controlewerk word door vrijwilligers gedaan. Greenspotters; wat zij doorgeven word dan weer door de Rangers opgeknapt, zij houden de wandelpaden open en herstellen de nodige herstellingen geregeld maaien zij de wandelwegen. Dit is noodzakelijk om een perfecte wandeling aan de wandelaars aan te bieden. We kwamen samen in Colen Kerniel waar zondag 09 september de nieuwe Verborgen Moois Mariënlof geopend word. Wij mochten als eerste deze mooie wandeling verkennen. De wandeling werd afgesloten met een natje en droogje in de Vallei van Colen.